Цифровизация, ИИ и поддержка промышленности: интервью с Олегом Минаевым

— Олег Александрович, какие направления и темы в этом году обсуждали на Восточном экономическом форуме?

— Основная тема, наверное, у всех – это развитие Дальневосточного региона в текущих условиях. Все подвержено развороту на восток, к нашим партнерам, которые находятся здесь, рядом. Поэтому все темы вокруг этого.

— А какие в этом году банк ставит перед собой основные задачи на форуме? Какие переговоры уже состоялись? Какие еще запланированы, предстоят?

— Банк всегда перед собой ставит амбициозные задачи, особенно на Дальнем Востоке, мы здесь представлены во всех регионах Дальнего Востока. Наш основной фокус, как всегда, на оборонные предприятия, которые здесь есть: достаточно крупная авиационная промышленность, судостроение, вертолетостроение. Это наши клиенты, основные. И мы – основной кредитующий банк. Поэтому встречи с ними были запланированы, также с руководством регионов, обсуждение участия в различных проектах по строительству инфраструктуры – объектов социального назначения. В принципе, вот такая повестка у нас была.

— Думаю, согласитесь, что большое внимание на ВЭФ уделяется вопросам развития объектов промышленности. Участвует ли ПСБ в процессах модернизации?

— Да, мы регулярно участвуем в процессах модернизации. Помимо того, что мы финансируем само производство. Это касается модернизации в условиях, когда поставлены задачи технологического суверенитета, это особенно актуально. Плюс существует необходимость увеличения выпуска определенных видов продукции, это тоже требует инвестиций. Мы – участники этих программ и в судостроении, и в самолетостроении, и в вертолетостроении. То есть, это различные участки производства, которые позволяют точечное расширение узких мест, которые позволяют наращивать производство, либо качественно менять его уровень, с точки зрения качества и вообще внедрения новых различных образцов вооружения и техники.

— Какие полезные разработки в области автоматизации, цифровизации внедряются в промышленность прямо сейчас? В каких отраслях? И используется ли искусственный интеллект при таких разработках?

— Конечно, вынуждает время двигаться по пути цифровизации, это кратно ускоряет процессы. Это технологии цифровых двойников, которые позволяют предвосхищать физические свойства продукта, проводить меньше натурных испытаний, что ведет к удешевлению, это применяется очень активно в самолетостроении, там, где очень сложная техника, многофакторные влияния разных систем друг на друга. Там применяются и искусственный интеллект, и цифровые двойники.

— На фоне развития современных технологий, которые действительно, как вы сказали, облегчают процессы, стоит ли ожидать какого-либо прорыва с появлением автоматизации в таких областях, как приборо- и авиастроение, например, обновление морского и воздушного флота?

— Конечно. Все новые образцы, которые сейчас создаются и гражданской, и военной авиацией. Все уже проходят через «цифру». Это и Sukhoi Superjet, это и новая модификация СУ-35. Это хороший тренд. Наверное, это уже необходимость и реалии нашего дня.

— Как сейчас в промышленности развиваются логистические цепочки? Можно ли утверждать, что российский рынок полностью адаптировался под давлением санкций?

— Санкции они же перманентно продолжаются, поэтому рынок перманентно продолжает под них подстраиваться. По многим направлениям появились дублирующие истории, которые с дружественными партнерами выстроены и заместили те цепочки, которые прервались. Это касается поставок продукции, это касается расчетов, платежей.

— Сегодня много говорят о развитии арктического флота. Какую роль играет международное сотрудничество в этой отрасли, на ваш взгляд, флота 21-го века? Это технологический суверенитет или, наоборот, международная кооперация?

— Я думаю, что это симбиоз. В любом случае, оставаться страной, которая строит большие серьезные суда, особенно ледокольный флот, в котором у нас традиционно сильные позиции. Это то, что должно развиваться здесь.

— Какие перспективы вы видите в российском кораблестроении в ближайшем будущем?

— Программы по модернизации кораблестроения тоже стоят на повестке дня, проводятся большие программы модернизации доков, развития производств, строительство эллингов – для того, чтобы строить уже современные суда современными способами. Корпорация ОСК очень серьезно этим занимается, как и частные производители, мы – участники многих из этих программ с точки зрения финансирования.

— Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Стоит задача на государственном уровне усиливать эти позиции. Какие конкретно суда нужны для круглогодичных перевозок в высоких широтах?

— Бесспорно, нужен ледокольный флот. Хотя все говорят о глобальном потеплении – действительно, арктические льды отступают – но все равно стабильное и надежное мореплавание могут обеспечить только ледоколы. Атомные, которые работают долго, – самые мощные, строительство их продолжается, серия большая заложена. Два из них – «Якутия» и «Чукотка» – финансировались нами. Серия продолжается, впереди еще несколько. Все ждут самого большого – лидера, который строится у нас на «Звезде».

— Сейчас можем сказать о том, что развитие Дальнего Востока – это приоритетное направление государства на 21 век. Потенциал региона колоссальный. Какие направления и проекты ПСБ рассматривает как приоритетные на Дальнем востоке?

— У нас заключены договора и соглашения практически со всеми регионами. Мы стараемся участвовать в крупных знаковых инфраструктурных проектах, социальных проектах. Конечно, это касается и промышленных объектов.

— И последний вопрос – какие задачи ПСБ ставит перед собой в целом по поддержке промышленности и оборонно-промышленного комплекса?

— Это стопроцентное обеспечение бесперебойности финансирования гособоронзаказа, проведение расчетов. Банк сейчас остался единственным банком, через который осуществляется финансирование гособоронзаказа, поэтому большая ответственность. Мы очень серьезно к этому подходим: тоже повышаем и надежность, и защищенность своих систем – поэтому это основная, наверное, задача. И финансирование всех предприятий, и другие наши проекты. Также у нас большие амбициозные планы продолжения работы на новых территориях.