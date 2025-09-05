Летчики армейской авиации уничтожили боевиков, спрятавшихся в лесополосе

Минобороны России сообщает о ликвидации украинской пехоты в зоне специальной военной операции. Это сделали летчики армейской авиации на вертолете Ми-28НМ.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Экипаж применил неуправляемые авиационные ракеты. Летчики атаковали заранее разведанные цели. Враг находился в лесистой местности. Уничтожение личного состава противника подтвердил доклад авианаводчика.

Произведя пуски, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки. После этого они вернули Ми-28НМ на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации поразили украинских боевиков легкой ракетой ЛМУР в зоне ответственности группировки войск «Центр». В тот раз целью стал пункт временной дислокации вражеских операторов беспилотников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.