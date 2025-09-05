Москалькова помогла воссоединить несколько российских и украинских семей

Несколько российских и украинских семей воссоединятся после долгой разлуки. Все благодаря уполномоченному по правам человека - Татьяне Москальковой. Омбудсмен помогала с документами, велись длительные переговоры с украинской стороной. Родственники не видели друг друга много лет, а в последнее время, из-за позиции киевского режима, не говорили даже по телефону.

Семья Векленко вместе не собирались уже 12 лет. Марк с женой живут в Екатеринбурге, а его мама - в Николаеве, на Украине. Туда уехала после университета в 80-х работать фармацевтом. Советский Союз, новая Россия, никаких проблем приехать погостить не было. После майдана ситуация резко стала меняться.

«Потом все ухудшалось, она говорит: "Не надо, я переживаю за тебя, потому что внуки, вдруг что случится, я это себе не прощу"», - рассказал Марк Векленко.

И связь между семьями оставалась только по телефону. Хотя и этот способ общения с недавних пор киевский режим в одностороннем порядке начал блокировать.

«Обычная связь блокируется, говорят, что это территория "агрессора", поэтому звонок невозможен», - объяснил Александр Трегубов.

У Александра Трегубова похожая история. Родился в Днепропетровской области - родина его матери, отец с Донбасса - шахтер. Сам Александр уехал еще при СССР учиться в Калининград, оттуда в Санкт-Петербург. Родители остались одни на Украине, им без малого 90 лет. Александр тревожится за их здоровье, но самостоятельно вывезти их в Россию невозможно. Как и семья из Екатеринбурга, он обратились за помощью к уполномоченному по правам человека.

«Я находился в лесу, собирал грибы, позвонил Даниил Валерьевич, говорит: "Вот радостное событие, поздравляем". Я стою возле дерева, шаг вправо, шаг влево. Он стал объяснять: "Приезжайте в Москву"», - вспомнил Александр.

В Москве их встретила Татьяна Москалькова. Рядом - Елена, гражданка Украины, в Москву приехала на заработки 10 лет назад. Домой, в Хмельницкую область не могла вернуться из-за потери документов, украинских внутреннего и заграничного паспортов. Ее проблему тоже смогли решить.

«У нас ушло много времени на оформление документов, переговоры с украинской стороной, с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины, с российским Красным Крестом, чтобы все были урегулированы организационные вопросы. Ну и, конечно, руководство погранвойск помогает в организации решения этого вопроса», - отметила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Из дома прав человека микроавтобус выехал в Гомельскую область - нейтральная между Россией и Украиной сторона. Пять российских и украинских семей смогут наконец воссоединиться.

Ранее в Белоруссии уполномоченный по правам человека провела встречу с представителем офиса своего украинского коллеги. Обе стороны выразили надежду, что политика не станет препятствием между семьями в России и на Украине.