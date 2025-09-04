МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров возглавит делегацию РФ на 80-ой сессии ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию на 80-ой сессии ГА ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сергей Дьячкин 2025-09-04 04:02:08
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Министр иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров возглавит делегацию от России на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она пройдет с 23 по 29 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление было сделано в ходе брифинга, который проходил на полях Восточного экономического форума.

«Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров», - рассказала Захарова.

Захарова также сообщила, что восьмидесятая сессия Генассамблеи Организации объединенных наций начнется девятого сентября.

Ранее Мария Захарова в ходе выступления на сессии ВЭФ рассказала о реакции главы МИД на его собственный «дипфейк». Это произошло, когда сгенерированные ИИ поддельные фото и видео еще только набирали популярность.

#ООН #Сергей Лавров #Мария Захарова #МИД РФ #Генассамблея ООН #Восточный экономический форум
