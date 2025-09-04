Лавров возглавит делегацию РФ на 80-ой сессии ГА ООН

Министр иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров возглавит делегацию от России на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она пройдет с 23 по 29 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление было сделано в ходе брифинга, который проходил на полях Восточного экономического форума.

«Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров», - рассказала Захарова.

Захарова также сообщила, что восьмидесятая сессия Генассамблеи Организации объединенных наций начнется девятого сентября.

