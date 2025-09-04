МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия США заключила контракт на $99 млн на внедрение ИИ в войска

Благодаря внедрению ИИ, американские военные получат возможность почти мгновенно анализировать обстановку на поле боя.
Ян Брацкий 2025-09-04 23:32:36
© Фото: US Navy via Globallookpress.com

Пентагон заключил контракт почти на $99 млн с одним из калифорнийских стартапов для внедрения искусственного интеллекта в подразделения американской пехоты. Подробности сделки сообщает газета Wall Street Journal.

Пехотинцы получат возможность идентифицировать беспилотники и другие угрозы даже в условиях глушения сигнала. Благодаря внедрению ИИ, время анализа данных с поля боя может сократиться с нескольких часов до нескольких секунд, пишет издание.

Заключение контракта стало частью политики министра обороны США Пита Хегсета по отказу от дорогостоящих систем в пользу беспилотников.

Ранее глава Пентагона поручил ускорить производство новейших беспилотников, чтобы обогнать в этой сфере Россию и Китай. Министр обороны США рассчитывает, что Вашингтон станет лидером в этой сфере к 2027 году.

#сша #Пентагон #искуственный интеллект #Пит Хегсет
