Армия США заключила контракт на $99 млн на внедрение ИИ в войска

Пентагон заключил контракт почти на $99 млн с одним из калифорнийских стартапов для внедрения искусственного интеллекта в подразделения американской пехоты. Подробности сделки сообщает газета Wall Street Journal.

Пехотинцы получат возможность идентифицировать беспилотники и другие угрозы даже в условиях глушения сигнала. Благодаря внедрению ИИ, время анализа данных с поля боя может сократиться с нескольких часов до нескольких секунд, пишет издание.

Заключение контракта стало частью политики министра обороны США Пита Хегсета по отказу от дорогостоящих систем в пользу беспилотников.

Ранее глава Пентагона поручил ускорить производство новейших беспилотников, чтобы обогнать в этой сфере Россию и Китай. Министр обороны США рассчитывает, что Вашингтон станет лидером в этой сфере к 2027 году.