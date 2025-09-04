МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WP: Пентагон одобрил базу в Чикаго как плацдарм для борьбы с мигрантами

Пентагон одобрил использование базы Грейт-Лейкс в Чикаго для борьбы с мигрантами, сообщает The Washington Post.
Сергей Дьячкин 2025-09-04 23:23:41
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пентагон одобрил военно-морскую базу Грейт-Лейкс на окраине Чикаго как плацдарм, откуда администрация президента США Дональда Трампа начнет операции против нелегальных иммигрантов.

Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в минобороны США.

«Военно-морская база Грейт-Лейкс будет служить центром предстоящих операций, проводимых под руководством Министерства внутренней безопасности», - сообщает газета.

The Washington Post выяснила, что на базе Грейт-Лейкс смогут разместить национальную гвардию или действующих военнослужащих. Это произойдет в том случае, если президент США прикажет перебросить в Чикаго войска.

Цель планируемой операции - борьба с преступностью, снижение числа бездомных и нелегальных иммигрантов.

Ранее Трамп объявлял, что национальная гвардия навела порядок в столице США, городе Вашингтон. Для этого, по его словам, понадобилось всего двенадцать дней. Трамп назвал Вашингтон «свободной от преступности зоной». Тогда же он заявил, что готов задействовать правительственные ресурсы, в том числе и регулярную армию, для того чтоб бороться с криминалом и в других крупных городах Америки, таких как Нью-Йорк и Чикаго.

#мигранты #Дональд Трамп #Пентагон #армия США #Чикаго #борьба с преступностью
