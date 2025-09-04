Минэкономразвития: отмена виз Китаем - неожиданный шаг

Введение безвизового режима Китаем для России было неожиданным шагом, заявил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Это был неожиданный для нас шаг с китайской стороны», — сказал он.

Директор департамента добавил, что изначально такое решение не прорабатывалось, во всяком случае по линии Минэкономразвития.

При этом, по словам Кондратьева, Россия пока не рассматривает ответного безвизового режима. Такой шаг требует дополнительной работы.

«Такая история требует дополнительной серьезной проработки и на текущий момент не рассматривается», - пояснил Кондратьев.

С 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян. Он продлится тридцать дней. Сейчас между Россией и КНР уже действует режим безвизовых групповых турпоездок на срок до пятнадцати дней.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что вопрос об отмене виз для китайских граждан при поездках в РФ сейчас на стадии межведомственного согласования.

Ранее глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов рассказал об ожидаемом росте турпотока в Китай на 30-40% после отмены виз. По мнению эксперта именно визовый фактор во многом являлся сдерживающим для существенного роста.