МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минэкономразвития: отмена виз Китаем - неожиданный шаг

Никита Кондратьев, директор департамента Минэкономразвития, назвал введение Китаем безвиза неожиданным и рассказал, что ответный шаг РФ требует проработки.
Сергей Дьячкин 2025-09-04 02:24:25
© Фото: Sun Fanyue, XinHua, Global Look Press

Введение безвизового режима Китаем для России было неожиданным шагом, заявил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Это был неожиданный для нас шаг с китайской стороны», — сказал он.

Директор департамента добавил, что изначально такое решение не прорабатывалось, во всяком случае по линии Минэкономразвития.

При этом, по словам Кондратьева, Россия пока не рассматривает ответного безвизового режима. Такой шаг требует дополнительной работы.

«Такая история требует дополнительной серьезной проработки и на текущий момент не рассматривается», - пояснил Кондратьев.

С 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян. Он продлится тридцать дней. Сейчас между Россией и КНР уже действует режим безвизовых групповых турпоездок на срок до пятнадцати дней.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что вопрос об отмене виз для китайских граждан при поездках в РФ сейчас на стадии межведомственного согласования.

Ранее глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов рассказал об ожидаемом росте турпотока в Китай на 30-40% после отмены виз. По мнению эксперта именно визовый фактор во многом являлся сдерживающим для существенного роста.

#Китай #Россия #безвиз #кнр #минэкономразвития рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 