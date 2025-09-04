МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Белоруссии задержан поляк, подозреваемый в шпионаже

Секретную информацию задержанный собирал в интересах Агентства внутренней безопасности Польши.
Ян Брацкий 2025-09-04 22:01:01
© Фото: Jochen TackimageBROKER.com Global Look Press

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже. Инцидент произошел в селе Лепель Витебской области.

«Обнаруженная у гражданина Польши Гжегоша Гавела распечатка на восьми страницах - ксерокопия документа о белорусско-российских учениях "Запад-2025" с грифом секретности», - сообщает телеканал «Беларусь 1».

Задержанному 27 лет. При личном досмотре, сотрудники КГБ обнаружили при нем валюту и зарегистрированную на другое лицо SIM-карту.

На допросе поляк признался, что перед ним стояла задача собрать информацию на тему военных учений.

Секретный документ он получил за несколько минут до своего задержания от гражданина Белоруссии, с которым наладил контакт через социальные сети. Возбуждено уголовное дело.

