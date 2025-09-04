ИКИ РАН: мимо Земли пронесся 22-метровый астероид

Крупный астероид размером со знаменитый челябинский метеорит пролетел всего в 200 тысячах километров от Земли.

О госте из дальних уголков Вселенной рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Каменная глыба размером в 22 метра пронеслась на огромной скорости внутри лунной орбиты накануне около 18:00 мск.

Астероид знаком ученым недавно. Впервые космического странника обнаружили 18 августа, до этого о нем ничего не знали. Камень получил название 2025 QD8.

Сейчас он до сих пор находится внутри орбиты Луны, сообщили ученые.