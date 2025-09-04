МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Центробанк рассказал о правилах, которые помогут избежать блокировки карты

Если банк уже ограничил доступ к счету или карте, то он должен также рассказать, что делать для восстановления обслуживания.
Дарья Ситникова 2025-09-04 21:01:32
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости

Центробанк России рассказал об основных правилах, которых стоить придерживаться, чтобы не попасть на уловку мошенников и избежать неприятностей.

Во-первых, никогда не стоит совершать переводы денежных средств по просьбе незнакомых людей. Также не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк может расценить этот перевод, как подозрительный.

Так при переводе денег другому человеку нужно обязательно указывать назначение платежа. В таком случае переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений.

Во-вторых, не стоит самим возвращать деньги, которые пришли якобы по ошибке. Для этого стоит обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Не надо никому передавать свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк.

В случае изменения персональных данных надо сообщить в банк своевременно, так как у него могут возникнуть вопросы, если операции, связанные с предпринимательской деятельностью, проводятся по счету физического лица.

Если человек является индивидуальным предпринимателем или у него свой бизнес, нельзя допускать налоговых задолженностей, нужно вести дела прозрачно.

Если банк уже ограничил доступ к счету или карте, он обязан сообщить, на основании какого федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято следующее решение. Кроме этого, банк должен уточнить, что делать для восстановления обслуживания.

Министерство внутренних дел России ранее опубликовало перечень из пяти признаков, которые могут указывать на взлом аккаунта собеседника. В их число вошли странные просьбы, например, о срочном переводе денег или голосовании в конкурсе.

