Центробанк рассказал о правилах, которые помогут избежать блокировки карты

Центробанк России рассказал об основных правилах, которых стоить придерживаться, чтобы не попасть на уловку мошенников и избежать неприятностей.

Во-первых, никогда не стоит совершать переводы денежных средств по просьбе незнакомых людей. Также не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках. Банк может расценить этот перевод, как подозрительный.

Так при переводе денег другому человеку нужно обязательно указывать назначение платежа. В таком случае переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений.

Во-вторых, не стоит самим возвращать деньги, которые пришли якобы по ошибке. Для этого стоит обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Не надо никому передавать свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк.

В случае изменения персональных данных надо сообщить в банк своевременно, так как у него могут возникнуть вопросы, если операции, связанные с предпринимательской деятельностью, проводятся по счету физического лица.

Если человек является индивидуальным предпринимателем или у него свой бизнес, нельзя допускать налоговых задолженностей, нужно вести дела прозрачно.

Если банк уже ограничил доступ к счету или карте, он обязан сообщить, на основании какого федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято следующее решение. Кроме этого, банк должен уточнить, что делать для восстановления обслуживания.

