МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер сын Эрнеста Хемингуэя писатель Патрик Хемингуэй

Информацию подтвердили близкие писателя.
Гоар Хачатурян 2025-09-04 15:22:44
© Фото: John F. Kennedy Presidential Library and Museum - Ernest Hemingway Photograph Collection, John F. Kennedy Presidential Library

На 98-м году жизни скончался писатель Патрик Хемингуэй. Это был младший сын и последний из живших детей лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представительницу семьи Беттину Клингер.

Патрик Хемингуэй умер в своем доме в американском штате Монтана. Он, как и его отец, был писателем, но никогда не чувствовал себя в тени Эрнеста Хемингуэя, говорится в сообщении.

«Меня это не беспокоило, потому что я не считаю себя особенно амбициозным. Никогда таким не был. Я не хотел получить Нобелевскую премию», - передает NYT слова Патрика.

Он дописал книгу отца, которую тот не успел завершить. К «Проблеску истины» Эрнест Хемингуэй приступил после поездки в Африку, но его жизнь оборвалась раньше, чем он смог ее закончить.

Младший из Хемингуэев - автор предисловий к другим произведениям отца, а также своих собственных книг. В 2022 году он опубликовал сборник из 120 реальных писем, которыми они с отцом обменивались на протяжении 30 лет. Он посвятил его Эрнесту Хемингуэю и назвал «Дорогой папа».

Патрик Хемингуэй курировал интеллектуальную собственность отца и говорил, что он был единственным членом семьи, которого это интересовало.

#сша #Писатель #Эрнест Хемингуэй #патрик хемингуэй #штат монтана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 