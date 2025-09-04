Умер сын Эрнеста Хемингуэя писатель Патрик Хемингуэй

На 98-м году жизни скончался писатель Патрик Хемингуэй. Это был младший сын и последний из живших детей лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представительницу семьи Беттину Клингер.

Патрик Хемингуэй умер в своем доме в американском штате Монтана. Он, как и его отец, был писателем, но никогда не чувствовал себя в тени Эрнеста Хемингуэя, говорится в сообщении.

«Меня это не беспокоило, потому что я не считаю себя особенно амбициозным. Никогда таким не был. Я не хотел получить Нобелевскую премию», - передает NYT слова Патрика.

Он дописал книгу отца, которую тот не успел завершить. К «Проблеску истины» Эрнест Хемингуэй приступил после поездки в Африку, но его жизнь оборвалась раньше, чем он смог ее закончить.

Младший из Хемингуэев - автор предисловий к другим произведениям отца, а также своих собственных книг. В 2022 году он опубликовал сборник из 120 реальных писем, которыми они с отцом обменивались на протяжении 30 лет. Он посвятил его Эрнесту Хемингуэю и назвал «Дорогой папа».

Патрик Хемингуэй курировал интеллектуальную собственность отца и говорил, что он был единственным членом семьи, которого это интересовало.