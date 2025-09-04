МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВЦИОМ объяснил, почему взрослым следует наблюдать за сленгом молодежи

Львов напомнил, что если «взрослая» часть общества перестанет слышать молодежный сленг, то это может привести к отдалению поколений.
Дарья Ситникова 2025-09-04 15:53:10
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru, Global Look Press

Директор по стратегическому развитию Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов напомнил в разговоре со «Звездой», что более взрослым людям следует обращать внимание на молодежный сленг, чтобы не произошло отдаления поколений. Также не стоит забывать о «золотой середине» для комфортного общения.

Напомним, в топ-40 «Слова года» вошли «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа». Эксперты отметили, что текущий год определило слово «Победа», так как в этом году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны.

«Новые, "взявшиеся ниоткуда" слова пугают, вызывают оторопь и возмущение - это нормальная первая реакция. Но корежит от них совсем недолго. Все же нас больше пугает разрыв, который может возникнуть между нами и теми, кто эти "новые" слова использует. Чаще всего разрыв между молодежью и теми, кто себя к ней не относит», -  сказал Львов.

Он отметил, что определенная лексика, будь то неологизмы или профессиональный сленг, всегда показывает, что этот круг людей отдален от других. Большинству людей это не нравится по умолчанию.

Львов также обратил внимание на то, что «механизм, обеспечивающий чистоту языка, работает на уровне иммунной системы». Поэтому не стоит переживать из-за исчезновения культуры и обыденной речи, в данном случае важно найти золотую середину.

«Давайте представим, что сленги - это не мусорный ящик, а своего рода лаборатория, где происходит эксперимент по проверке жизнеспособности тех или иных слов», - заключил директор по стратегическому развитию Аналитического центра ВЦИОМ.

В заключение Львов напомнил, что некоторые слова из сленга могут постепенно переходить в обычный лексикон. В таком случае они используются даже после того, как «вышли из тренда».

