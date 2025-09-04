В РСТ указали на преимущество КНР для россиян с точки зрения транспорта

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил в разговоре с aif.ru, что Китай популярен среди российских туристов благодаря транспортным возможностям.

Он отметил, что в эту страну выполняется около 170 рейсов в неделю только китайскими компаниями. Кроме них, также выполняют полеты российские авиалинии.

Преимущество китайских компаний заключается в том, что большой объем предложений по авиабилетам делает перелеты доступными по цене. За счет этого они способны конкурировать в том числе с внутренними перелетами.

Горин добавил, что цена авиабилета в Пекин или Шанхай из Москвы начинается от 45 тысяч рублей туда и обратно.

Глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что после отмены визового режима ожидается рост турпотока в Китай на 30-40%. По мнению эксперта, именно визовый фактор во многом являлся сдерживающим для существенного роста.