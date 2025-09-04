МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РСТ указали на преимущество КНР для россиян с точки зрения транспорта

Вице-президент РСТ обратил внимание на то, что в Китай еженедельно выполняется около 170 рейсов их авиакомпаниями из России.
Дарья Ситникова 2025-09-04 15:04:00
© Фото: Stefan Auth, imageBROKER.com, Global Look Press

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин объяснил в разговоре с aif.ru, что Китай популярен среди российских туристов благодаря транспортным возможностям.

Он отметил, что в эту страну выполняется около 170 рейсов в неделю только китайскими компаниями. Кроме них, также выполняют полеты российские авиалинии.

Преимущество китайских компаний заключается в том, что большой объем предложений по авиабилетам делает перелеты доступными по цене. За счет этого они способны конкурировать в том числе с внутренними перелетами.

Горин добавил, что цена авиабилета в Пекин или Шанхай из Москвы начинается от 45 тысяч рублей туда и обратно.

Глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что после отмены визового режима ожидается рост турпотока в Китай на 30-40%. По мнению эксперта, именно визовый фактор во многом являлся сдерживающим для существенного роста.

#Китай #Россия #Туристы #авиакомпании #РСТ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 