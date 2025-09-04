МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет

Президент России предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке.
Екатерина Пономарева 2025-09-04 14:30:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет - до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать», - заявил Путин.

В ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока президент России рассказал о росте потребления электроэнергии в ДФО и подчеркнул, что этот рост выше, чем в целом по стране. По его мнению, гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, и важно найти источники финансирования гидроэнергетики в регионе. Российский лидер предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке.

Ранее Путин во время визита во Владивосток стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Экспозиция размещена в филиале Национального центра «Россия».

#Путин #Дальний Восток #Владивосток #дфо #угольная генерация
