В Казахстане не подтвердили информацию о задержании главы МИД Нуртлеу

Новости о задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу не подтверждены. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на Министерство культуры и информации страны.

«Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграм-каналами распространяется неподтвержденная информация относительно задержания государственных служащих», - говорится в сообщении.

Ведомство обратилось к журналистам и подчеркнуло, что в погоне за «хайповыми» подробностями, часто неподтвержденными, они должны помнить, что такая ложная информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить честь и достоинство.

«Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность», - напомнила министр информации Аида Балаева.

Ранее казахстанское издание Orda сообщило о задержании министра иностранных дел и высокопоставленных сотрудников Комитета национальной безопасности республики.