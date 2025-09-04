МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат: жители Молдавии терпеть не могут европейских друзей Санду

Марина Таубер рассказала, что большинство политсил республики хотят сотрудничества с Россией.
Гоар Хачатурян 2025-09-04 12:15:30
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Граждане Молдавии негативно реагируют на визиты представителей Евросоюза в страну. Они обещают лучшую жизнь, хотя за шесть лет никаких продвижений в эту сторону не было. Об этом рассказала депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь исполкома молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде».

«Большинство наших жителей уже терпеть не могут этих людей. Они приезжают в нашу страну, они тратят еще деньги на свои визиты - на эти рестораны и приемы», - сказала Таубер.

По ее словам, такие визиты, как приезд на День независимости, молдаване квалифицируют как прямое вмешательство во внутренние дела республики. Их цель - дать необходимые указания президенту Молдавии Майе Санду и правящей партии PAS, а также хоть как-то спасти их тонущий рейтинг.

«Я, как депутат парламента Республики Молдова, не позволю себе лезть в дела чужого государства Франция. То же самое советуем и им - не приезжать к нам в Молдову и не рассказывать нам, молдаванам, что нам делать», - добавила депутат.

Кроме того, страна помнит жизнь при СССР и хочет возвращения таких условий, когда государство думает о гражданине, где есть четкое понимание хорошей зарплаты и пенсии. А Европа пытается навязать людям свою риторику. Однако ЕС ничего, кроме войны, миру не дал.

Большинство политических сил Молдавии выступают за то, чтобы сотрудничать с Россией и со странами Евразийского союза. Две страны всегда относились и будут относиться друг к другу уважительно, и этого не изменит никто. Россия для Молдавии - друг, а Европа - захватчик, заключила Марина Таубер.

#Россия #Молдавия #евросоюз #Майя Санду #наш эксклюзив #марина таубер
