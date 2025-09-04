Расчеты новейших самоходных артиллерийских установок 2С44 «Гиацинт-К» артиллерийского соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, уничтожив замаскированные пункты управления беспилотниками и опорные пункты противника. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Разведывательные дроны группировки вскрыли цели на окраине населенного пункта и передали точные координаты артиллеристам. Получив задачу, расчеты САУ «Гиацинт-К» в составе двух машин оперативно прибыли на позицию, развернули установки в боевое положение и выполнили серию точных выстрелов 152-мм снарядами с дистанции, превышающей 30 километров.

В результате точных попаданий вражеские укрытия и находившаяся там живая сила были уничтожены. Слаженные действия пары САУ позволили одновременно поразить несколько целей, осложнив противнику возможность реагировать и выявить артиллерийские расчеты.

Артиллеристы уделили особое внимание противодействию вражеским дронам - группа охраны контролировала воздушную обстановку, предотвращая возможные атаки. Выполнив задачу, расчеты сменили позицию.

САУ «Гиацинт-К» на колесном шасси отличается высокой мобильностью и способностью поражать цели на сверхдальних дистанциях, что делает ее одним из наиболее эффективных средств артиллерийской поддержки в современных боевых условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.