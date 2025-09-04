Минздрав рассказал о мальчике, которому Путин помог в Китае

По поручению президента РФ Владимира Путина в Россию доставили из Китая мальчика, который болеет раком. Ребенок уже проходит обследование в московской больнице. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Ребенок благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России», - рассказал он.

Российский мальчик проходил лечение онкологии в Пекине. Владимир Путин поручил доставить ребенка в Москву бортом специального летного отряда «Россия». Сейчас врачи в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России обследуют несовершеннолетнего пациента для определения тактики лечения.