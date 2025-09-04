МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Командир группы рассказал о минировании дороги для срыва контратак ВСУ

Военнослужащие группировки «Юг» продолжают зачищать местность от украинских формирований, а также делятся опытом с молодыми бойцами.
Лана Иден 2025-09-04 11:40:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир штурмовой группы с позывным Дунай рассказал нашему корреспонденту Лане Иден, что дороги в районе Торецка заминированы для срыва возможных контратак ВСУ.

«В Торецке мы были, туда мы минировали дороги. Чтобы они не смогли на технике к нам заехать, контратаку совершить», - пояснил Дунай.

К северо-западу от города находятся Клебан-Быкское водохранилище и недавно освобожденный одноименный поселок. Здесь бойцы группировки «Юг» продолжают зачищать местность от остатков украинских формирований и диверсионно-разведывательных групп. Опытные военнослужащие делятся бесценными знаниями с теми, кто недавно пополнил подразделения.

Учебные ситуации бойцы доводят до автоматизма. Так, по команде «Триста!» имитируется ранение товарища - штурмовая группа отрабатывает оказание первой помощи и эвакуацию пострадавшего к технике. При этом в небе работает беспилотник, который в рамках тренировки обозначает угрозу со стороны противника.

На передовой из-за обилия вражеских дронов российские военнослужащие перемещаются малыми группами - не более трех человек.

«Больше проблем с передвижением, именно дойти. В городской среде можно укрыться между домов, а здесь только поля и лесополосы», - отметил командир мотострелкового взвода с позывным Ахи.

Пехоту сопровождает воздушная разведка - камеры беспилотников позволяют детально изучать позиции противника.

«С расстояния 100-150 метров можно рассмотреть вооружение, численность, расположение. Эта "птица" уже побывала в боях и обгорела, но мы ее восстановили», - рассказал инженер-техник с позывным Мастер.

В мастерские подразделения поступают и сбитые дроны ВСУ - их десятками привозят с передовой. Часть разбирают на запчасти, другие чинят и перепрошивают.

«Этот дрон - из фонда Притулы. Его посадили средствами РЭБ, мы его восстановили, и теперь он полетит обратно как наша уже боевая единица», - пояснил старший оператор БПЛА с позывным Кубинец.

На Константиновском направлении российские войска ведут системное наступление и удерживают уже занятые позиции, пресекают контратаки ВСУ и расширяют зону контроля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #бпла #ВСУ #наш эксклюзив #СВО
