Daily Mail: нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне в Испанию

Нелегальные мигранты устроили массовую резню на судне, шедшем из Африки в Испанию. Поводом для нее стали нехватка воды и обвинения в колдовстве.
Сергей Дьячкин 2025-09-04 00:04:13
© Фото: Europa Press Canarias, Keystone Press Agency, Global Look Press

Нелегальные мигранты устроили резню на борту переполненного судна, шедшего из Африки к Канарским островам и застрявшего посреди маршрута. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«Мигранты, найденные мертвыми возле Канарских островов, были убиты и выброшены за борт после того, как переполненное судно застряло в море», - рассказывает газета.

Как выяснила Daily Mail, на борту корабля находилось около 320 человек. По пути в Испанию судно запуталось в сетях. В итоге часть пассажиров решила убить других из-за нехватки запасов еды и воды.

Формальным поводом для начала резни стало обвинение в колдовстве и краже запасов воды.

Береговая гвардия спасла 251 человека. Позже испанская полиция задержала более двадцати из спасенных. Они подозреваются в убийстве погибших пассажиров.

Южное побережье Испании, в том числе Андалусия и Канарские острова, по-прежнему является важнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу.
В декабре 2024 года правозащитная организация Caminando Fronteras, проводящая мониторинг маршрутов миграции, заявила, что почти десять с половиной тысяч человек погибло в 2024 году на испанских границах. Это самый трагический показатель в истории.

Отмечалось, что больше всего мигрантов гибнет на морских путях к Канарским островам. Пытаясь добраться до них, погибли около 9,7 тысяч человек. Маршрут считается одним из самых опасных для тех, кто пытается нелегально попасть в Европу.

#испания #Европа #Африка #канарские острова #нелегальные мигранты
