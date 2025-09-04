Трамп счел Китай недостаточно благодарным за помощь в годы войны с Японией

Президент США Дональд Трамп признался, что был очень удивлен речью председателя КНР Си Цзиньпина на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией.

Американский лидер остался недоволен тем, что китайский коллега не упомянул о помощи Штатов в годы Второй мировой войны.

«Я считаю, надеюсь, я ошибаюсь, но мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы. Я был очень удивлен речью председателя Си Цзиньпина, он мой друг, но я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи», - заявил Трамп.

Что касается самого парада, то Трамп счел церемонию красивой и остался под впечатлением.

Ранее Трамп призвал Си Цзиньпина не забывать помощь, которую Вашингтон оказал Китаю в годы войны. Также Глава Белого дома попросил председателя КНР передать привет присутствующим на параде президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Дональд Трамп выразил надежду на то, что в Китае будут помнить и чтить американцев, погибших за свободу Пекина, отдавая должное их храбрости и самопожертвованию.