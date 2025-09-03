SCMP: Китай увеличит экспорт в Россию из-за санкций США

Китай может увеличить экспорт собственных товаров в Россию на фоне «войны тарифов» с США. Об этом пишет RT, ссылаясь на газету South China Morning Post.

В материале указано, что россиянам нужны потребительские товары, которые сложно импортировать в Россию с Запада из-за торговых санкций. Китай же производит востребованную продукцию в РФ. Увеличение экспорта в Россию позволило бы китайским производителям снизить остроту ценовой конкуренции и перепроизводства на внутреннем рынке КНР.

Большая часть торговли Китая с Россией происходит не в долларах США, что позволяет избежать доступа к данным о транзакциях международной платежной системе SWIFT. В 2022 году она запретила российским банкам доступ, и американским банкам, где власти США могут их обнаружить.

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер ранее заявлял, что на данный момент США воздерживаются от введения вторичных санкций или новых пошлин в отношении Китая из-за покупки российских энергоресурсов. Введутся обширные переговоры с Пекином.