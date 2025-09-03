Память о подвиге: как в Хабаровске отметили юбилей победы над Японией

Первый масштабный парад в честь юбилея Победы над милитаристской Японией прошел в Хабаровске - городе воинской славы. Именно отсюда в 45-ом году главнокомандующий Советскими войсками на Дальнем Востоке Александр Василевский руководил уникальной Маньчжурской операцией.

Спустя 80 лет по главной площади торжественным маршем прошли почти три тысячи человек. Почетными гостями стали делегации из восьми стран, участники СВО, ветераны.

Полотна развиваются на ветру. Под ними 80 лет назад шли бойцы 1-го и 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов.

«Японцы не давали покоя. Они как считали, если Германия победит, то нападут. Не получилось, а здесь когда закончили, Сталин дал команду разогнать», - вспомнила участница парада Татьяна Исакова.

Сокрушительный удар войскам милитаристской Японии пехота нанесла совместно с моряками Тихоокеанского флота и Амурской флотилии из Хабаровска.

«Выполнила функции боевые. Десант с боями шел по Сунгари. В результате высокие награды, семь Героев Советского Союза», - поделился участник парада Адольф Зубков.

Не дать забыть подвиг и переписать историю. Так думает каждый, кто сегодня пришел на парад победы. Среди них и Иван Евсеев, в 13 лет ставший сыном полка. Красноармейцы освободили его из финского плена. С ними в апреле мальчик уехал в Хабаровск и помогал строить оборонительные сооружения.

«Если мы не будем хранить память, будут еще раз бить. Надо показывать, что мы сильные. Нельзя забывать, что предки сделали», - призвал участник парада Иван Евсеев.

Их дело продолжают те, кто находится в парадном строю. 2700 человек - это военнослужащие Восточного военного округа. Многие из них участники СВО, силовики, курсанты, юнармейцы. Впервые чеканят шаг представители Монголии.

Вслед за пешими колоннами на улицу Пушкина выезжает боевая техника: Т-34, Ису-52, «Катюши». На броне в военной форме представители Клуба военно-исторической реконструкции.

«Когда здесь и машина тронулась, было ощущение, что въехали в освобожденный город. Кадры ч/б из хроники. Действительно, эмоции, гордость за предков», - признался участник парада Кирилл Леонов.

Сто единиц современной и исторической техники, машины с инсталляциями важных событий. Девятого августа одновременно с суши, воды и воздуха Красная Армия ударила по японским силам.

Маньчжурская наступательная операция стала одной из самых крупных и уникальных в истории человечества. Боевые действия происходили на площади более полутора миллионов квадратных километров. Для сравнения, вся Западная Европа - это миллион четыреста.

«Операция началась в чрезвычайно неблагоприятных для Красной Армии природно-климатических условиях. Первому Дальневосточному фронту пришлось форсировать Амур. Август месяц это период поводка на Амуре. Первый Дальневосточный фронт должен был переходить границу через реку Уссури, а в это время шли проливные дожди», - рассказал кандидат исторических наук Станислав Сивко.

Акт о безоговорочной капитуляция Японии был подписан второго сентября на борту американского линкора «Миссури», спустя 117 дней после разгрома Германии. Два значимых события отражены в акции «От победы к победе». Полотна длиной триста метров развернули на набережной Хабаровска. Такое масштабное празднование завершения Второй мировой войны и победы над Японией в Хабаровске проходит впервые.

Эхо триумфального прошлого - залпы гаубиц на берегу Амура. Работа артиллерийских расчетов идеально выверена, слаженна и синхронна.

«Памятная дата нашей истории, нашей страны. Как было тяжело нашим предкам ковать победы - многие люди даже представить не могут, насколько это было тяжело, какие были условия в те времена и каким трудом и кровью давалась эта победа», - сказал командир взвода Андрей Шангин.

Каждый залп имеет свое посвящение. Салют звучит в честь всех героев, кто своей отвагой или трудом сделал возможной Победу. Без сомнения он слышен и виден и в сопредельном Китае - по прямой до границы всего 26 километров.