Трамп: США могут увеличить свой воинский контингент в Польше

По его словам, военные США будут и дальше находится в Польше.
Дарья Ситникова 2025-09-03 21:45:00
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов расширить присутствие американских войск в Польше, если этого захочет Варшава. Об этом заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Мы разместим там больше (военных, - Прим.ред) , если они (власти Польши, - Прим.ред) захотят», - сказал глава Белого дома.

Он отметил, что США никогда и не думали о выводе своих войск из Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщал, что страна обратилась к США с просьбой предоставить ей приглашение на саммит в следующем году. В те дни он находился с визитом в Штатах.

#Польша #сша #Трамп #Военные США
