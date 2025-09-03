Трамп: США могут увеличить свой воинский контингент в Польше

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов расширить присутствие американских войск в Польше, если этого захочет Варшава. Об этом заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Мы разместим там больше (военных, - Прим.ред) , если они (власти Польши, - Прим.ред) захотят», - сказал глава Белого дома.

Он отметил, что США никогда и не думали о выводе своих войск из Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщал, что страна обратилась к США с просьбой предоставить ей приглашение на саммит в следующем году. В те дни он находился с визитом в Штатах.