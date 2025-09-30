МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Египте жених умер во время танца с невестой на собственной свадьбе

Медики реанимировали молодого человека в течение часа, но вернуть его к жизни так и не смогли.
Ян Брацкий 2025-09-30
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Трагедией закончилась свадьба в Египте. Молодой супруг по имени Ашраф Абу Хакам умер во время танца новобрачных. В какой-то момент он покачнулся и упал на пол, пишет Gulf News.

К нему сразу же пришли на помощь, вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть от остановки сердца.

«Он был полон жизни, улыбался, с нетерпением ждал своего будущего», - выразил соболезнования один из друзей.

На свадьбе присутствовали родители супругов, их ближайшие родственники и друзья. Произошедшее шокировало всех. Ашрафа Абу Хакама пытались реанимировать в течение часа.

