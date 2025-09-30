МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

До 100 человек стали жертвами обрушения школы в Индонезии

Сообщается об одном погибшем, еще семь детей до сих пор находятся под завалами.
Сергей Дьячкин 2025-09-30 09:11:05
© Фото: Kevin Herbian, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Индонезии обрушилась исламская школа-интернат Аль-Хозини. Катастрофа произошла в городе Сидоарджо в провинции Восточная Ява. Об этом сообщил индонезийский портал Detik.

В сообщении указывается, что один человек погиб, 98 человек пострадали. Уточняется, что семь детей все еще находятся под завалами.

Обрушение, как сообщает портал, произошло в понедельник, во второй половине дня. В школе происходил ремонт бетонной крыши. Она обрушилась на детей прямо во время молитвы.

«Общее число жертв остается неизвестным», - указано в публикации.

По предварительным данным, полученным от поисково-спасательной службы, под завалами молитвенной комнаты могут находится еще семь детей. Спасатели заняты попытками их эвакуации.

Смотритель школы-интерната призвал всех к терпению. Он сообщил, что пока не решено, будет ли деятельность Аль-Хозини приостановлена в связи с трагедией.

#в стране и мире #обрушение #школа #индонезия #спасатели #восточная ява
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 