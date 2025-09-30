До 100 человек стали жертвами обрушения школы в Индонезии

В Индонезии обрушилась исламская школа-интернат Аль-Хозини. Катастрофа произошла в городе Сидоарджо в провинции Восточная Ява. Об этом сообщил индонезийский портал Detik.

В сообщении указывается, что один человек погиб, 98 человек пострадали. Уточняется, что семь детей все еще находятся под завалами.

Обрушение, как сообщает портал, произошло в понедельник, во второй половине дня. В школе происходил ремонт бетонной крыши. Она обрушилась на детей прямо во время молитвы.

«Общее число жертв остается неизвестным», - указано в публикации.

По предварительным данным, полученным от поисково-спасательной службы, под завалами молитвенной комнаты могут находится еще семь детей. Спасатели заняты попытками их эвакуации.

Смотритель школы-интерната призвал всех к терпению. Он сообщил, что пока не решено, будет ли деятельность Аль-Хозини приостановлена в связи с трагедией.