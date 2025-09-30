В Мьянме нашли вывезенную обманным путем из Таиланда россиянку. Сейчас дипломаты совместно с мьянманскими правоохранителями готовят документы для ее отправки на родину, сообщили в консульском отделе российского диппредставительства.
«Посольство России в Мьянме <...> предприняло необходимые шаги по установлению места нахождения российской гражданки. В настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции <...> на родину», - сообщили ТАСС в консульском отделе.
Власти Мьянмы оказывают всю необходимую правовую помощь, уточнили дипломаты.
Ранее стало известно, что россиянку обманом вывезли в Мьянму, якобы для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.
Изначально она направлялась в Таиланд работать моделью, но почти сразу перестала выходить на связь с родственниками.
