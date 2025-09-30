МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мьянме нашли вывезенную обманным путем из Таиланда россиянку

Об исчезновении россиянки стало известно 26 сентября, до этого аферисты предложили ей работу моделью в Таиланде.
Ян Брацкий 2025-09-30 08:29:14
© Фото: Aung Thu, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Мьянме нашли вывезенную обманным путем из Таиланда россиянку. Сейчас дипломаты совместно с мьянманскими правоохранителями готовят документы для ее отправки на родину, сообщили в консульском отделе российского диппредставительства.

«Посольство России в Мьянме <...> предприняло необходимые шаги по установлению места нахождения российской гражданки. В настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции <...> на родину», - сообщили ТАСС в консульском отделе.

Власти Мьянмы оказывают всю необходимую правовую помощь, уточнили дипломаты.

Ранее стало известно, что россиянку обманом вывезли в Мьянму, якобы для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

Изначально она направлялась в Таиланд работать моделью, но почти сразу перестала выходить на связь с родственниками.

#Мьянма #полиция #Модель #Таиланд #экстрадиция #колл-центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 