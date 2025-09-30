На Константиновском направлении дроны ударили по блиндажам ВСУ

Российские дроны разнесли блиндажи, бронемашину и ретрансляторы ВСУ. Эту работу проделали расчеты ударных беспилотников Южной группировки войск. Видео показало Минобороны России.

Боевики ставят замаскированные антенны рядом с линией фронта. Они дают возможность беспилотникам атаковать российские позиции на большем расстоянии.

Разведчики с помощью беспилотных аппаратов находят такие антенны и сразу же сообщают об этом операторам ударных дронов, чтобы те их уничтожили.

Кроме того, наши БПЛА успешно атаковали позиции ВСУ на Константиновском направлении, уничтожив технику и укрытия врага.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.