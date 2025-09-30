МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Константиновском направлении дроны ударили по блиндажам ВСУ

Кроме того, БПЛА уничтожили замаскированные антенны противника рядом с линией фронта.
2025-09-30 05:00:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроны разнесли блиндажи, бронемашину и ретрансляторы ВСУ. Эту работу проделали расчеты ударных беспилотников Южной группировки войск. Видео показало Минобороны России.

Боевики ставят замаскированные антенны рядом с линией фронта. Они дают возможность беспилотникам атаковать российские позиции на большем расстоянии.

Разведчики с помощью беспилотных аппаратов находят такие антенны и сразу же сообщают об этом операторам ударных дронов, чтобы те их уничтожили.

Кроме того, наши БПЛА успешно атаковали позиции ВСУ на Константиновском направлении, уничтожив технику и укрытия врага.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

#Минобороны России #беспилотники #ВСУ #спецоперация #дроны #константиновское направление #ретрансляторы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 