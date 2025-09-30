В Новосибирске ученые сделали доступными РНК-препараты

Простое и доступное сырье - подарило шанс на борьбу с разными вирусами, даже с одним из самых опасных и старинных - с бешенством. Разработки препаратов на основе РНК вели еще в советском союзе, но доступной и массовой технология так и не стала. Новосибирские ученые возродили забытое направление.

Увидеть цепочку РНК человеческим глазом невозможно. Всего шестьсот граммов достаточно для производства 20-ти тысяч доз препарата.

Клетка видит молекулу РНК вирусоподобным веществом и начинает активно продуцировать своих защитников - интерфероны. Первые успехи препарат показал в ветеринарии, спасая рогатый скот от вирусного ринотрахеита. Затем ученые испытали его в борьбе с вирусом птичьего гриппа и ковидом.

Сергей Генералов - сотрудник Российского научно-исследовательского противочумного института прилетел из Саратова в Новосибирск, чтобы на форуме биотехнологий презентовать результаты своего исследования. Сибирский препарат он решил столкнуть с вирусом бешенства в пробирке.

Публикации об эксперименте уже появились в двух российских научных журналах. Но с прогнозами ученые не спешат, опыты инвитро лишь начало пути. За почти полтора века существования Пастеровской вакцины добиться успехов в излечении опасного заболевания не удавалось.

Для нашей страны вопрос бешенства остро не стоит. Запасов вакцины хватает, летальные случаи единичны. Интерес скорее спортивный, для фундаментальной науки. Чего не скажешь о ситуации, например,

в странах Африки, Азии и частично Южной Америки, где доступное средство могло бы совершить настоящий переворот. Но российские исследователи уверены, потенциал РНК препаратов намного шире.

РНК распадается на нуклеотиды, которые становятся строительным материалом организма, не накапливается и не вызывает привыкания. А значит может подойти пациентам в таких уязвимых состояниях, как беременность, онкологические заболевания и иммунодефициты.

В ближайших планах продолжение эксперимента с вирусом бешенства на биологических моделях. Но замахнуться ученые готовы и на еще более амбициозные цели, например, испытать РНК в борьбе с ВИЧ.