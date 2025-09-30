МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Швеции опровергли поставку истребителей Gripen на Украину

Ранее сообщалось о поставках на Украину истребителей Gripen, а также других самолетов.
Екатерина Пономарева 2025-09-30 02:16:37
© Фото: saab.com

Минобороны Швеции опровергло заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Он ранее анонсировал якобы поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen.

В интервью для канала BBC Иван Гаврилюк рассказал о поставках на Украину истребителей четвертого поколения. А также дополнительные поставки американских самолетов F-16 и французских Mirage.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу», - сказал Йохан Йельмстранд.

Пресс-секретарь шведского оборонного ведомства Йохан Йельмстранд заявил, что решение о поставках на Украину еще не принято. Работы продолжаются.

#истребитель #Украина #Швеция #поставки
