Госдеп одобрил продажу Австралии 48 систем HIMARS за $705 млн

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Австралии реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и другого оборудования за $705 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки оружия и военной техники за рубеж по межправительственным контрактам.

Власти Австралии попросили у США 48 РЗСО M142 HIMARS, транспортно-заряжающие машины, а также иные запчасти и оборудование. Возможная сделка будет соответствовать целям США во внешней политике и национальной безопасности, написано в заявлении. Австралия является одним из стратегических союзников Америки в западной части Тихого океана.

«Для национальных интересов США жизненно важно помогать этому союзнику укреплять и поддерживать мощный оборонный потенциал и боеготовность», - уточняется в документе.

Власти США уже объявили Конгрессу о решении одобрить возможную продажу заявленных вооружений. В течение 30-ти дней законодательный орган рассмотрит возможную сделку с Австралией.