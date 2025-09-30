МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Исторический прорыв»: что хотят Трамп и Нетаньяху от сектора Газа

На первом этапе ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль - прекратить огонь и вывести войска с территории эксклава.
Борис Чесноков 2025-09-30 22:29:08
© Фото: IMAGO, Omar Ashtawy apaimages, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Пока в Вашингтоне обсуждают мирный план по урегулированию конфликта, на Ближнем Востоке над Газой снова поднимаются столбы дыма. По данным Al Jazeera, в эксклаве за сутки погибло 37 человек.

В Белом доме, тем временем, президент США Дональд Трамп принимает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. После разговора за закрытыми дверями они делают публичное заявление: мирный план готов и Израиль на него согласен.

Текст документа Белый дом опубликовал сразу после заявлений для прессы. Он состоит из двадцати пунктов. На первом этапе ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль - прекратить огонь и вывести войска с территории эксклава. Членам радикального движения, которые сдадут оружие, согласятся на мирное существование и откажутся от участия в политической деятельности, обещают амнистию. Жителей территории депортировать не будут. В Газу беспрепятственно пойдут гуманитарные грузы. И не только продовольствие и медикаменты, но и помощь в восстановлении инфраструктуры.

Кто будет управлять Газой сейчас - изложено конкретно. В автономии сформируют временную палестинскую администрацию, которой будет управлять Совет мира, которым, в свою очередь, будет руководить американский лидер.

В Арабском мире инициативу Трампа тут же поддержали Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар и Саудовская Аравия. В Евросоюзе тоже высказались в поддержку идеи США.

В МИД России от оценочных заявлений пока воздерживаются. Документ американская администрация опубликовала, когда в Москве был поздний вечер, сейчас его изучают, проводят консультации с партнерами.

Дальнейшее развитие событий зависит о позиции ХАМАС. Al Jazeera сообщает, что лидеры группировки получили американский документ через Египет и Катар, которые традиционно играют роль посредников. Сейчас руководство ХАМАС проводит консультации внутри своего движения. Трамп в это же время выдвинул новый ультматум: ХАМАС должен дать ответ за три-четыре дня. Иначе, по словам американского лидера это приведет к «очень печальному концу».

#Дональд Трамп #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #мирный договор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 