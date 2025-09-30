«Исторический прорыв»: что хотят Трамп и Нетаньяху от сектора Газа

Пока в Вашингтоне обсуждают мирный план по урегулированию конфликта, на Ближнем Востоке над Газой снова поднимаются столбы дыма. По данным Al Jazeera, в эксклаве за сутки погибло 37 человек.

В Белом доме, тем временем, президент США Дональд Трамп принимает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. После разговора за закрытыми дверями они делают публичное заявление: мирный план готов и Израиль на него согласен.

Текст документа Белый дом опубликовал сразу после заявлений для прессы. Он состоит из двадцати пунктов. На первом этапе ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израиль - прекратить огонь и вывести войска с территории эксклава. Членам радикального движения, которые сдадут оружие, согласятся на мирное существование и откажутся от участия в политической деятельности, обещают амнистию. Жителей территории депортировать не будут. В Газу беспрепятственно пойдут гуманитарные грузы. И не только продовольствие и медикаменты, но и помощь в восстановлении инфраструктуры.

Кто будет управлять Газой сейчас - изложено конкретно. В автономии сформируют временную палестинскую администрацию, которой будет управлять Совет мира, которым, в свою очередь, будет руководить американский лидер.

В Арабском мире инициативу Трампа тут же поддержали Египет, Индонезия, Иордания, Пакистан, Катар и Саудовская Аравия. В Евросоюзе тоже высказались в поддержку идеи США.

В МИД России от оценочных заявлений пока воздерживаются. Документ американская администрация опубликовала, когда в Москве был поздний вечер, сейчас его изучают, проводят консультации с партнерами.

Дальнейшее развитие событий зависит о позиции ХАМАС. Al Jazeera сообщает, что лидеры группировки получили американский документ через Египет и Катар, которые традиционно играют роль посредников. Сейчас руководство ХАМАС проводит консультации внутри своего движения. Трамп в это же время выдвинул новый ультматум: ХАМАС должен дать ответ за три-четыре дня. Иначе, по словам американского лидера это приведет к «очень печальному концу».