Снайперы группировки «Центр» обезоружили ВСУ в районе Красноармейска

Бойцы подавили вражеские огневые точки и легкобронированную технику.
2025-09-30 08:11:07
© Фото: Минобороны России

Снайперы группировки войск «Центр» успешно подавили вражеские огневые точки и вывели из строя легкобронированную технику. Так они помогли своим товарищам-штурмовикам, которые подходят к городу Красноармейск.

Бойцы мотострелкового полка получили боевую задачу и тщательно продумали, как лучше добраться до нужного места. Под прикрытием рельефа и построек они осторожно приблизились к переднему краю обороны противника. Там они оборудовали укрытия, из которых могли стрелять, и запасные позиции.

Во время выполнения этой боевой задачи солдаты провели разведку и поразили обнаруженные цели на расстоянии более километра.

Снайперские пары также сбивали летающие цели, такие как ударные и разведывательные беспилотники, FPV-дроны и тяжелые коптеры ВСУ. На кадрах видно, как бойцы сбивают атаковавший их группу беспилотник.

В арсенале снайперов есть разные виды оружия. Это могут быть проверенные, надежные винтовки СВД, а также современные точные СВ-98 и «Орсис». Кроме того, у них есть автоматы Калашникова с разными прицелами, в том числе и тепловизионными. Выбор оружия зависит от того, какую задачу нужно выполнить и какие условия на местности.

Снайперы играют важную роль в боевых действиях. Они точно поражают важные цели, что сбивает противника с толку и снижает его боеспособность. Это помогает нашим штурмовикам продвигаться.

Ранее сообщалось, что более 100 тяжелых БПЛА уничтожили снайперы на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#снайперы #Минобороны России #беспилотники #спецоперация #красноармейск #группировка войск «Центр»
