На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировали в 11 километрах от муниципалитета Калапе, а сам очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о возможных жертвах и разрушениях пока не поступали.

Также филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) выпустил предупреждение о возможном цунами, который может последовать после сильного землетрясения. Жителей прибрежных районов призвали покинуть места, которые расположены вблизи береговой линии.