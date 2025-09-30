МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9

После мощного землетрясения может также последовать цунами.
Дарья Ситникова 2025-09-30 19:40:00
© Фото: peter schickert, imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: X/WeatherMonitors

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировали в 11 километрах от муниципалитета Калапе, а сам очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о возможных жертвах и разрушениях пока не поступали.

Также филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) выпустил предупреждение о возможном цунами, который может последовать после сильного землетрясения. Жителей прибрежных районов призвали покинуть места, которые расположены вблизи береговой линии.

#землетрясение #Филиппины #Магнитуда
