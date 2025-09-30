DHA: в Турции обнаружили украинский безэкипажный катер с бомбой

У берегов турецкой провинции Трабзон рыбаки нашли, по предварительным данным, безэкипажный катер, сделанный на Украине. На его борту, предположительно, может находиться взрывчатка. Об этом сообщило агентство DHA.

Этот катер вытащили на берег, а также уведомили власти и береговую охрану о его нахождении.

После первичного осмотра приняли решение оцепить причал и эвакуировать жителей прибрежных районов. А для более детальной экспертизы в город вызвали группу саперов-подводников.

Управление губернатора Трабзона также подтвердило информацию об обнаружении данного катера.