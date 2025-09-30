Умер сыгравший физика Сундукова в фильме «Три плюс два» актер Нилов

Звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила телеведущая Ника Стрижак.

«Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет», - говорится в сообщении телеведущей.

Геннадий Нилов за свою жизнь сыграл немало ролей, но всей стране он запомнился красивым и строгим физиком из фильма «Три плюс два».

Советский и российский актер родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. В 1959 году Нилов окончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского и был принят в киностудию «Ленфильм», где сразу получил главную роль в фильме «Человек с будущим».