МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экономист рассказал о подводных камнях кредитных каникул для самозанятых

Такие льготы, с одной стороны, помогают предприятиям с проблемами, а с другой - компаниям, которые не испытывают трудностей, становится сложнее привлекать финансирование и обслуживать долг.
Виктория Бокий 2025-09-30 16:22:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Текущие кредитные каникулы, которые хотят ввести для малых и средних предприятий достаточно на большие лимиты, должны положительно отразиться на организациях. Это отметил в разговоре со «Звездой» экономист Артем Тузов.

По словам специалиста, компании смогут в случае кассового разрыва, когда на счетах организации временно отсутствуют деньги, попросить кредитные каникулы.

«С точки зрения банков ситуация выглядит не так интересно, поскольку надо больше резервировать такого рода компании, кредиты. От этого дорожает стоимость кредита», - сказал собеседник телеканала.

Экономист добавил, что такие льготы, с одной стороны, помогают предприятиям с проблемами, а с другой - компаниям, которые не испытывают трудностей, становится сложнее привлекать финансирование и обслуживать долг именно из-за наличия возможности кредитных каникул.

«Можно эту инициативу оценивать как достаточно своевременную для текущей ситуации в экономике, но достаточно болезненную в целом для финансовой системы», - заключил Тузов.

Напомним, что с завтрашнего дня, 1 октября 2025 года, самозанятые и представители малого и среднего предпринимательства смогут оформлять кредитные каникулы - льготный период отсрочки платежей по кредитам сроком до шести месяцев.

В разговоре со «Звездой» юрист Дмитрий Кваша раскрыл суть кредитных каникул для самозанятых. По его словам, существуют некоторые условия, которые необходимо соблюдать. Например, кредит должен быть взят не позднее 2024 года. Также существует определенный лимит по сумме кредита: до 10 миллионов рублей - для самозанятых, до 60 миллионов рублей - для микропредприятий, до 400 миллионов рублей - для малых компаний и до миллиарда рублей - для средних компаний.

#кредит #бизнес #наш эксклюзив #экономист #кредитные каникулы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 