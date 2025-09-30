Экономист рассказал о подводных камнях кредитных каникул для самозанятых

Текущие кредитные каникулы, которые хотят ввести для малых и средних предприятий достаточно на большие лимиты, должны положительно отразиться на организациях. Это отметил в разговоре со «Звездой» экономист Артем Тузов.

По словам специалиста, компании смогут в случае кассового разрыва, когда на счетах организации временно отсутствуют деньги, попросить кредитные каникулы.

«С точки зрения банков ситуация выглядит не так интересно, поскольку надо больше резервировать такого рода компании, кредиты. От этого дорожает стоимость кредита», - сказал собеседник телеканала.

Экономист добавил, что такие льготы, с одной стороны, помогают предприятиям с проблемами, а с другой - компаниям, которые не испытывают трудностей, становится сложнее привлекать финансирование и обслуживать долг именно из-за наличия возможности кредитных каникул.

«Можно эту инициативу оценивать как достаточно своевременную для текущей ситуации в экономике, но достаточно болезненную в целом для финансовой системы», - заключил Тузов.

Напомним, что с завтрашнего дня, 1 октября 2025 года, самозанятые и представители малого и среднего предпринимательства смогут оформлять кредитные каникулы - льготный период отсрочки платежей по кредитам сроком до шести месяцев.

В разговоре со «Звездой» юрист Дмитрий Кваша раскрыл суть кредитных каникул для самозанятых. По его словам, существуют некоторые условия, которые необходимо соблюдать. Например, кредит должен быть взят не позднее 2024 года. Также существует определенный лимит по сумме кредита: до 10 миллионов рублей - для самозанятых, до 60 миллионов рублей - для микропредприятий, до 400 миллионов рублей - для малых компаний и до миллиарда рублей - для средних компаний.