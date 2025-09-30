Умер культовый писатель 90-х Александр Бушков

Российский писатель Александр Бушков умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила aif.ru его подруга Елена Кулешова. Кроме того, эту информацию подтвердил писатель-фантаст Дмитрий Иванов.

Бывшая жена Бушкова Елена рассказала, что у писателя остановилось сердце. Реанимировать его не удалось. С середины сентября он находился в больнице и проходил лечение от пневмонии.

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске. Начал карьеру писателя в редакции «Молодой гвардии». Первую повесть опубликовал в 1981 году, первую книгу - в 1986 году.

Получил широкую известность в 1990-е годы благодаря циклам «Сварог», «Бешеная» и роману «Охота на пиранью». Эта его работа легла в основу сценария фильма Андрея Кавуна.

Бушков работал в жанрах остросюжетного детектива, боевика, научной фантастики и фэнтези. Писал публицистические тексты на исторические темы. Лауреат главного приза литературной премии имени И.А. Ефремова 2021 года.