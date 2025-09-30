Создание любых стен - это всегда плохо. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов».

«Во-первых, создание стен - это всегда плохо, как показывает история», - напомнил Песков.

Под «стеной дронов» подразумевается система защиты от БПЛА, развернутая на восточном фланге НАТО. По мнению фон дер Ляйен, ее необходимо организовать немедленно, в сотрудничестве с киевским режимом и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Инициаторами проекта являются ФРГ, Польша, Финляндия и страны Прибалтики. Союзники намерены значительно улучшить свои возможности по обнаружению и уничтожению дронов на суше, в небе и на воде.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс не смог рассказать, как проект «стена дронов» будет реализован.