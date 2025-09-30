Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга

Киностудия «Ленфильм» перейдет в собственность Санкт-Петербурга. Подобную инициативу поддержал президент Владимир Путин. Об этом сообщила министр культуры Российский Федерации Ольга Любимова.

«Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче "Ленфильма" в собственность Санкт-Петербурга», - написала министр в своем Telegram-канале.

Киностудия сосредоточится на съемках исторических фильмов и патриотического кино, уточнила она.

Это откроет возможности для создания новых проектов, посвященных героям, и поможет поддержать начинающие таланты среди молодых актеров и режиссеров, уточнила Любимова.

Дальнейшая работа «Ленфильма» также будет способствовать формированию у молодежи любви к Родине через качественные кинопродукты, полагает министр.