Для супругов Хаевских это не просто квартира, а новая жизненная глава - теперь из своих окон они видят благоустроенный двор и мирное небо.

«В июле 23-го года мы получили эту квартиру, уже обустроились и перезимовали уже. Очень тепло здесь зимой, поэтому мы очень довольны», - рассказывает Анна Хаевская.

Прежний дом находился неподалеку от завода «Азовсталь» - в самом центре боев за Мариуполь.

«Приезжали ВСУшники на танке, отстреливались и уезжали. Вызывали огонь прямо на мирное население. Я в это время как раз была в спальне, куда прилетел этот снаряд. И я потеряла сознание, муж меня из-под мебели вытащил», - вспоминает Анна.

Мирным населением неонацисты прикрывались как щитом - детей, женщин и стариков не выпускали из зоны боевых действий. Под огнем противника бойцы Южного военного округа вывозили из села Антоновка целую семью.

«Военнослужащие украинской армии им сказали: "Попробуйте выйти, мы вас сразу обнулим"», - рассказывает боец с позывным Мамай.

От боевиков супруги Хаевские укрывались в подвалах, спали на голом бетоне. Все имущество, включая одежду, сгорело. Теплые пуховики - их первые личные вещи после случившегося - память о волонтерах из Томска. Там же, в Томске, супруги получили долгожданные темно-красные паспорта.

С 2014 года жителям Донбасса, Херсона и Запорожья киевские националисты пытались привить ненависть ко всему русскому. Когда стало понятно, что не выйдет - подвергли обстрелам и блокаде.

«Вот мы тогда были такие наивные, когда под Донецк подтянули 82-е минометы. Ну как? По мирному населению?» - вспоминает художница Галина Журавлева.

Свою картину Галина называет документальной. На ней - площадь Бакинских Комиссаров в Донецке. Тогда, после ударов со стороны Киева, погибло два десятка человек. О том, сколько пережил Донбасс, художница знает не понаслышке - в 2014 году она ушла в ополчение, а в 2017-м попала в плен к боевикам, где провела семь страшных месяцев. День, когда Донбасс стал полноправной частью России, дончанка ждала долгих восемь лет. С просьбой о помощи и защите к президенту России Владимиру Путину обратились сами жители регионов. Как итог - однозначный выбор миллионов: быть вместе с исторической Родиной, с Россией.

«Люди пришли на референдум и сделали этот выбор - быть со своей исторической Родиной, с Россией!» - как заявил тогда президент.

В 2022 году 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий и образовании четырех новых субъектов Российской Федерации.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», - подчеркнул Путин.

Каждый день на освобожденные от боевиков ВСУ территории возвращается все больше людей. За три года в Донецкой Народной Республике восстановили более 4 000 многоквартирных домов.

Большинство домов в Авдеевке еще разрушены, но стоит перейти дорогу, и уже начинаются первые восстановленные дома. Таких в городе уже более десятка. Несмотря на то что все еще продолжаются обстрелы и периодически над городом летают ударные беспилотники ВСУ, город постепенно возвращается к мирной жизни.

Шефство над городами и районами Донбасса взяли многие регионы России.

«Когда нас освобождали, именно представители батальона "Югра" восстановили флаг России на нашем доме. И когда начали наш дом готовить к восстановлению, мы очень просили, чтобы это были именно югорчане», - рассказывает жительница Авдеевки Людмила.

Повсюду в республиках строятся новые дороги, больницы и школы. Этот филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе открыли всего год назад. Его уже называют одним из самых современных в стране.

На вопрос о том, кем он мечтает стать, нахимовец Максим Акимов отвечает: «Не знаю... Адмиралом, наверное».

Луганск, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград - будущие моряки, капитаны и адмиралы приехали в училище со всех уголков России. Над их головами свободно реет российский триколор - как символ нашей общей, единой Родины.