Президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект о введение уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии. Об этом сообщили в его канцелярии в понедельник.

Лидер Польши также заявил об инициативе по внесению изменений в Уголовный кодекс. Согласно ей все символы Бандеры будут приравнены к нацистской и коммунистической символике.

Кароль Навроцкий занял пост президента Польши в прошлом месяце и начинает вносить свои изменения в законопроект страны. На выборах кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал 51% голосов избирателей.

Президент Польши активно борется с Украиной. Он наложил вето на закон о социальных выплатах для беженцев. По его словам, украинца теперь перейдут на «нормальные правила» без какой-либо помощи от государства.

В Польше наблюдается рост неприязни к украинцам среди местных жителей, а также рост пророссийских настроений.