МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Польше внесли законопроект об уголовном наказании за бандеровскую идеологию

Все «бандеровские символы» будут приравнены к нацистской и коммунистической символике.
Екатерина Пономарева 2025-09-30 00:22:24
© Фото: Volha Shukaila, Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект о введение уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии. Об этом сообщили в его канцелярии в понедельник.

Лидер Польши также заявил об инициативе по внесению изменений в Уголовный кодекс. Согласно ей все символы Бандеры будут приравнены к нацистской и коммунистической символике.

Кароль Навроцкий занял пост президента Польши в прошлом месяце и начинает вносить свои изменения в законопроект страны. На выборах кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» набрал 51% голосов избирателей.

Президент Польши активно борется с Украиной. Он наложил вето на закон о социальных выплатах для беженцев. По его словам, украинца теперь перейдут на «нормальные правила» без какой-либо помощи от государства.

В Польше наблюдается рост неприязни к украинцам среди местных жителей, а также рост пророссийских настроений.

#Украина #Польша #законопроект #Навроцкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 