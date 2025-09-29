В Севастополе задержана шеф-повар, готовившая отравление бойцов СВО

Сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая работала шеф-поваром в одном из заведений общепита в Севастополе.

По версии следствия, женщина готовила отравление бойцов - участников специальной военной операции.

Кроме того, задержанная активно сотрудничала с украинской разведкой. В ее телефоне нашли переписку с кураторами и фотографии дислокации военных кораблей Черноморского флота.

Полученные данные ВСУ использовали для организации ракетных атак.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, ее допрашивают. Возбуждено уголовное дело о госизмене.