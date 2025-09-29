МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Севастополе задержана шеф-повар, готовившая отравление бойцов СВО

Задержанная переписывалась с украинскими кураторами и отправляла им фото дислокации кораблей Черноморского флота.
Ян Брацкий 2025-09-29 09:52:50
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали россиянку, которая работала шеф-поваром в одном из заведений общепита в Севастополе.

По версии следствия, женщина готовила отравление бойцов - участников специальной военной операции.

Кроме того, задержанная активно сотрудничала с украинской разведкой. В ее телефоне нашли переписку с кураторами и фотографии дислокации военных кораблей Черноморского флота.

Полученные данные ВСУ использовали для организации ракетных атак.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, ее допрашивают. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

#Крым #ФСБ #Севастополь #Черноморский флот #Госизмена
