ВСУ атаковали дронами Смоленскую область

Украинские боевики предприняли попытку атаковать объекты на территории Смоленской области при помощи ударных беспилотников.

Об этом губернатор региона Василий Анохин рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты девять беспилотников», - написал Анохин.

С его слов, никто из местных жителей не пострадал, разрушений тоже нет. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб.

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам и сообщать об их падении по телефонам экстренных служб.