ВСУ атаковали дронами Смоленскую область

Жителей Смоленской области попросили не приближаться к обломкам беспилотников.
Ян Брацкий 2025-09-29 07:01:37
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Украинские боевики предприняли попытку атаковать объекты на территории Смоленской области при помощи ударных беспилотников.

Об этом губернатор региона Василий Анохин рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты девять беспилотников», - написал Анохин.

С его слов, никто из местных жителей не пострадал, разрушений тоже нет. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб.

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам и сообщать об их падении по телефонам экстренных служб.

#Минобороны России #пво #бпла #Смоленская область #ВСУ #Анохин
