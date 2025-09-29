ВСУ атаковали дронами Смоленскую область

Украинские боевики предприняли попытку атаковать объекты на территории Смоленской области при помощи ударных беспилотников.
Об этом губернатор региона Василий Анохин рассказал в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты девять беспилотников», - написал Анохин.
С его слов, никто из местных жителей не пострадал, разрушений тоже нет. Сейчас на месте падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб.
Губернатор обратился к жителям региона с просьбой не приближаться к обломкам и сообщать об их падении по телефонам экстренных служб.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»