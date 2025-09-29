В Риме одернули Зеленского после заявления о дронах из России

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Киев воздержаться от голословных утверждений, если он рассчитывает на поддержку со стороны Италии. Он добавил, что заявление Владимира Зеленского о российских беспилотниках в Италии не имеет оснований. Ранее тот заявил о появлении БПЛА в небе над этой страной.

Таяни назвал это заявление попыткой драматизировать ситуацию. Министр заверил, что для Италии нет никакой угрозы. Глава МИД высказал уверенность, что Россия не стремится к Третьей мировой войне.

После заявления Зеленского в итальянском обществе возникло беспокойство. Таяни консультировался с министром обороны Гвидо Кросетто по этому поводу.

Ранее неизвестные беспилотники появлялись над Данией, Швецией и Норвегией. Из-за этого пришло ограничивать работу аэропортов. В Норвегии в связи с инцидентом задержали двоих граждан Сингапура.