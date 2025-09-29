МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Риме одернули Зеленского после заявления о дронах из России

Глава МИД Италии призвал Киев воздержаться от голословных утверждений.
Владимир Рубанов 2025-09-29 05:50:45
© Фото: Roberto Monaldo, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Киев воздержаться от голословных утверждений, если он рассчитывает на поддержку со стороны Италии. Он добавил, что заявление Владимира Зеленского о российских беспилотниках в Италии не имеет оснований. Ранее тот заявил о появлении БПЛА в небе над этой страной.

Таяни назвал это заявление попыткой драматизировать ситуацию. Министр заверил, что для Италии нет никакой угрозы. Глава МИД высказал уверенность, что Россия не стремится к Третьей мировой войне.

После заявления Зеленского в итальянском обществе возникло беспокойство. Таяни консультировался с министром обороны Гвидо Кросетто по этому поводу.

Ранее неизвестные беспилотники появлялись над Данией, Швецией и Норвегией. Из-за этого пришло ограничивать работу аэропортов. В Норвегии в связи с инцидентом задержали двоих граждан Сингапура.

#в стране и мире #Украина #италия #беспилотники #Владимир Зеленский #дроны #Антонио Таяни
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 