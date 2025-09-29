В Салехарде 2 500 дронов устроили шоу в честь 80-летия Победы

В Салехарде устроили шоу из 2 500 дронов в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне. БПЛА поднялись в небо и устроили световое шоу. Беспилотники выстроились в узнаваемые картинки и патриотические надписи.

Зрители светового шоу увидели белых журавлей, солдат в гимнастерках, а также образ «Родина-мать!». Сюжеты подготовили школьники и студенты из «Движения Первых».

Световое шоу содержало историю о пути советского народа в борьбе за мир. 3D-анимация содержала фигуры, изображавшие проводы на войну, сцены боя, письма на фронт, радость Победы и мирное небо.

Цель мероприятия - отметить вклад северян в великую победу. В этом году Салехард получил почетное звание «Город трудовой доблести».