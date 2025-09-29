ВС Дании срочно вызвали военных из резерва

ВС Дании срочно вызывают военных из резерва после сообщений о неопознанных беспилотниках. Об этом сообщил телеканал TV2.

«Датские солдаты были призваны на службу после многочисленных наблюдений беспилотников в воздушном пространстве», - указано в материале.

Отмечается, что задействованы несколько сотен солдат, которым было настоятельно рекомендовано отправиться на место происшествия.

Министерство обороны Дании пока не подтвердило информацию и не опубликовало официального заявления.

Советник по вопросам политики безопасности и бывший главный аналитик датской разведки Якоб Карсбо заявил, что подобные экстренные вызовы весьма редки. Это указывает на то, что страна находится в совершенно чрезвычайной ситуации.

До этого Reuters сообщил о том, что НАТО усилит контроль в Балтийском море после того, как в небе над Данией были замечены беспилотники.