МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС Дании срочно вызвали военных из резерва

Задействованы несколько сотен солдат.
Дарья Ситникова 2025-09-29 21:23:41
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

ВС Дании срочно вызывают военных из резерва после сообщений о неопознанных беспилотниках. Об этом сообщил телеканал TV2.

«Датские солдаты были призваны на службу после многочисленных наблюдений беспилотников в воздушном пространстве», - указано в материале.

Отмечается, что задействованы несколько сотен солдат, которым было настоятельно рекомендовано отправиться на место происшествия.

Министерство обороны Дании пока не подтвердило информацию и не опубликовало официального заявления.

Советник по вопросам политики безопасности и бывший главный аналитик датской разведки Якоб Карсбо заявил, что подобные экстренные вызовы весьма редки. Это указывает на то, что страна находится в совершенно чрезвычайной ситуации.

До этого Reuters сообщил о том, что НАТО усилит контроль в Балтийском море после того, как в небе над Данией были замечены беспилотники.

#беспилотники #военные #Дания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 