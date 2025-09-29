Ка-52М уничтожил украинскую пехоту в зоне ответственности ГрВ «Север»

Экипаж армейской авиации в составе группировки войск «Север» нанес удар по позициям противника в лесистой местности. Об этом сообщило Минобороны России и продемонстрировало кадры боевой работы.

Атака выполнялась вертолетом Ка-52М, экипаж применил авиационные ракеты по заранее разведанным целям. По данным авианаводчика, огневое поражение оказалось результативным - живая сила ВСУ на участке была уничтожена.

После выполнения задачи экипаж выполнил противоракетный маневр, применил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.

Видео начинается с детальных планов вооружения - камеры фиксируют блоки направляющих для авиационных неуправляемых ракет, подвесные контейнеры и элементы боекомплекта. Затем зритель переносится в кабину, где пилоты в защитном снаряжении готовятся к выполнению полета. Видна приборная панель и элементы управления, за которыми работает экипаж.

В следующих эпизодах Ка-52М показан на земле с подвешенным вооружением, после чего вертолет плавно отрывается от взлетной площадки и набирает высоту. Камера фиксирует момент применения авиационных ракет - яркая вспышка и облако газов сопровождают удар, а вращающиеся лопасти усиливают динамику кадра. Съемка из кабины показывает слаженные действия экипажа в процессе атаки.

Заключительные кадры демонстрируют маневр боевой машины на малой высоте и ее возвращение на посадочную площадку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.