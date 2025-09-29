МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Татьяна Агаева возглавляла музыкальную часть театра более 37 лет, сохраняя вахтанговские традиции и работая над более чем 70 постановками.
Виктория Бокий 2025-09-29 16:30:53
© Фото: Telegram/Vakhtangov_theatre

Музыкальный руководитель Театра Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Татьяна Агаева умерла на 79-м году жизни. Причиной смерти называют продолжительную болезнь. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

В сообщении говорится, что Агаева возглавляла музыкальную часть театра более 37 лет, сохраняя вахтанговские традиции и работая над более чем 70 постановками.

«"Человек театра" - всем сердцем, всей душой она более 37 лет была предана Театру Вахтангова», - сообщила пресс-служба.

Известно, что свою преподавательскую деятельность Агаева начала в 1993 году в Театральном институте имени Щукина. Также она принимала участие в записи музыки более чем к 150 кинофильмам.

Коллектив Театра Вахтангова выразил искренние соболезнования родным и близким Татьяны Агаевой.

#Театр Вахтангова #заслуженный деятель искусств #музыкальный руководитель #Татьяна Агаева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 