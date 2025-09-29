Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Музыкальный руководитель Театра Вахтангова, заслуженный деятель искусств России Татьяна Агаева умерла на 79-м году жизни. Причиной смерти называют продолжительную болезнь. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу театра.

В сообщении говорится, что Агаева возглавляла музыкальную часть театра более 37 лет, сохраняя вахтанговские традиции и работая над более чем 70 постановками.

«"Человек театра" - всем сердцем, всей душой она более 37 лет была предана Театру Вахтангова», - сообщила пресс-служба.

Известно, что свою преподавательскую деятельность Агаева начала в 1993 году в Театральном институте имени Щукина. Также она принимала участие в записи музыки более чем к 150 кинофильмам.

Коллектив Театра Вахтангова выразил искренние соболезнования родным и близким Татьяны Агаевой.