В тех условиях, в которых проходили выборы, было бы удивительно, если бы президент Молдавии Майя Санду и ее партия набрали меньше голосов, чем оппозиция. Не исключено, что победа Санду была «подрисована». Такое мнение выразил депутат V созыва Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), ветеран спецслужб, публицист Дмитрий Соин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Для голосования было заблокировано Приднестровье, вплоть до ремонта мостов, перекрытия трасс и прочее. Была заблокирована диаспора в России, которая могла бы одним своим голосованием изменить ход выборов. И, понятное дело, угрозы насилия, штрафы, запугивания», - объяснил он.

По словам экс-депутата, незадолго до начала выборов в республике происходили аресты и погромы офисов оппозиции, а также были сняты с выборов партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».

«Вообще удивительно, как оппозиция дошла до дня голосования», - отметил Соин.

Кроме того, в стране бытуют антироссийские настроения. Молдавию собираются превратить в логистическую базу НАТО. Майе Санду и ее партии PAS нужны голоса в парламенте, чтобы протянуть «закон о будущей войне» и уничтожить всяческую оппозицию в республике, заключил публицист.

Накануне в Молдавии состоялись парламентские выборы. По результатам голосования партия «Действие и солидарность» Майи Санду сохранила за собой парламентское большинство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч проживающих на территории России молдаван были лишены возможности проголосовать на выборах.

Политолог Михаил Ахремцев в беседе со «Звездой» назвал эту предвыборную кампанию и голосование самыми грязными за всю историю молдавской демократии.