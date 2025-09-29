МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-депутат ПМР считает, голоса Майи Санду на выборах были «подрисованы»

Дмитрий Соин отметил, что снятие с выборов оппозиционных партий - это полное разрушение избирательного блока.
Гоар Хачатурян 2025-09-29 16:01:11
© Фото: Дмитрий Осматеско, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В тех условиях, в которых проходили выборы, было бы удивительно, если бы президент Молдавии Майя Санду и ее партия набрали меньше голосов, чем оппозиция. Не исключено, что победа Санду была «подрисована». Такое мнение выразил депутат V созыва Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), ветеран спецслужб, публицист Дмитрий Соин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Для голосования было заблокировано Приднестровье, вплоть до ремонта мостов, перекрытия трасс и прочее. Была заблокирована диаспора в России, которая могла бы одним своим голосованием изменить ход выборов. И, понятное дело, угрозы насилия, штрафы, запугивания», - объяснил он.

По словам экс-депутата, незадолго до начала выборов в республике происходили аресты и погромы офисов оппозиции, а также были сняты с выборов партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».

«Вообще удивительно, как оппозиция дошла до дня голосования», - отметил Соин.

Кроме того, в стране бытуют антироссийские настроения. Молдавию собираются превратить в логистическую базу НАТО. Майе Санду и ее партии PAS нужны голоса в парламенте, чтобы протянуть «закон о будущей войне» и уничтожить всяческую оппозицию в республике, заключил публицист.

Накануне в Молдавии состоялись парламентские выборы. По результатам голосования партия «Действие и солидарность» Майи Санду сохранила за собой парламентское большинство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотни тысяч проживающих на территории России молдаван были лишены возможности проголосовать на выборах.

Политолог Михаил Ахремцев в беседе со «Звездой» назвал эту предвыборную кампанию и голосование самыми грязными за всю историю молдавской демократии.

#Молдавия #Выборы #Майя Санду #наш эксклюзив #партия #голоса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 